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На две недели закроют движение по улице Татищева в Екатеринбурге
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге на две недели перекроют движение по улице Татищева в Екатеринбурге. Там будут проводиться работы по реконструкции линии электропередачи.
Ограничения будут действовать, от Плотников до Сварщиков, с 22 июля до 5 августа, сообщает мэрия.
Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Каменщиков – Татищева – Викулова – Венгерских Коммунаров и по улицам Плотников – Нагорной – Каменщиков. Маршруты общественного транспорта не изменятся.
Ограничения будут действовать, от Плотников до Сварщиков, с 22 июля до 5 августа, сообщает мэрия.
Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Каменщиков – Татищева – Викулова – Венгерских Коммунаров и по улицам Плотников – Нагорной – Каменщиков. Маршруты общественного транспорта не изменятся.
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