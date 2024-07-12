На две недели закроют движение по улице Татищева в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на две недели перекроют движение по улице Татищева в Екатеринбурге. Там будут проводиться работы по реконструкции линии электропередачи.Ограничения будут действовать, от Плотников до Сварщиков, с 22 июля до 5 августа, сообщает мэрия.Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Каменщиков – Татищева – Викулова – Венгерских Коммунаров и по улицам Плотников – Нагорной – Каменщиков. Маршруты общественного транспорта не изменятся.