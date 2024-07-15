За 6,4 млн рублей благотворители приобрели новый прибор для отделения трансфузиологии ОДКБ Екатеринбурга





– объяснила Юлия Нутенко, директор фонда «Дети России». «Оборудование – это новые технологии. Это своевременная помощь маленьким пациентам. Бывают экстренные ситуации, когда здесь и сейчас решается, будет ли ребёнок спасён. Для победы важно не только наличие донорских препаратов, но их качество. Нужная чистота, и прибор позволит обеспечить её»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На днях Благотворительный фонд «Дети России» приобрёл для отделения трансфузиологии Областной детской клинической больницы Екатеринбурга рентгеновский аппарат «АРДОК-1» стоимостью 6 400 000 рублей. Подарок удалось сделать при участии благотворителей.Нужный больнице прибор покупался в рамках социального проекта «Я – ДОНОР», идея которого в том, чтобы содействовать обновлению технологической базы клиники.Купленный ОДКБ Екатеринбурга рентгеновский аппарат необходим для предотвращения развития такой тяжёлой болезни, как «трансплантат против хозяина» и других сопутствующих осложнений. Оборудование позволяет безопасно облучать препараты крови. Благодаря этому клетки, которые могут вызывать у пациента негативные реакции, уничтожаются без вреда для необходимых эритроцитов и тромбоцитов.В фонде также напомнили, что компоненты, которые получают из донорской крови, ежедневно необходимы маленьким пациентам Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ, а также пациенткам Областного перинатального центра. Для того, чтобы полностью закрыть потребности клиники, нужно не менее 10 доноров в день. За год количество доноров увеличилось до 954 человек, что на 210 больше, чем в прошлом году, но добровольцы всё ещё нужны.