В Шалинском районе привели в порядок дорогу, по которой детей возят в школу

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Шалинском районе Свердловской области после коллективном обращения жителей посёлка Унь привели в порядок дорогу, по которой в школу возят детей.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, после обращения местных жителей сотрудники ведомства проверили проверку и, действительно, обнаружили нарушения при содержании дорог. Так, специалисты зафиксировали наличие колеи, средняя глубина которой составляет 13,8 см; выбоины шириной от 60 см. до 140 см., длиной от 80 см. до 100 см., глубиной от 3 до 19 см; просадку проезжей части шириной 130 см., длиной 20 м., глубиной 13 см.Сотрудники надзорного ведомства также установили, что дорога, о которой идёт речь, между посёлками Колпаковка и Унь, включена в реестр дорог общего пользования местного значения, а значит отвечать за неё должна шалинская администрация.В связи с этим прокуратура вынесла главе Шалинского городского округа представление с требованием устранить нарушения, и через некоторое время дорогу привели в порядок.