В «особой» ветклинике Екатеринбурга побывала огромная черепаха

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Черепаху непривычно больших для уральцев размеров принесли в ветеринарную клинику «ЗооСпец» (расположена в Пионерском районе Екатеринбурга на улице Сулимова). Владельцы жаловались, что их питомец стал тяжело дышать и отказываться от еды.Ветеринарная клиника «ЗооСпец» подтверждает своё название тем, что принимает в основном птиц и экзотических животных, за лечение которых возьмётся далеко не всякая другая «звериная» лечебница в Екатеринбурге. Но и для врачей «ЗооСпеца» шпороносная черепаха, да ещё таких размеров, не самый обычный пациент. Но специалисты с задачей постановки диагноза и назначением лечения справились и на этот раз. После результатов анализов и проведения МРТ выяснилось, что при чистых лёгких, у Черепыха (так зовут черепашку) имеется минерализованная гранулёма стенки ободочной кишки. И связано это, по всей вероятности, со скоплением в организме песка.Приболевшую черепаху ненадолго оставили в стационаре для терапевтического лечения, а домой отправили в улучшившемся и стабилизированном состоянии. Черепыху предстоит ещё лечится дома, а, возможно, и операция.Черепыху на данный момент 24 года. А всего шпороносные черепахи могут прожить вплоть до 70 лет и дольше. В природе они обитают в Африке и иногда достигают веса свыше ста килограмм. То есть, по черепашьим меркам Черепых ещё юн и миниатюрен.