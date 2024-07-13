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В аэропорту Кольцово спасли брошенную пассажирами кошку
Фото: пресс-служба аэропорта Кольцово
Время от времени такое, увы, случается — безголовые пассажиры, пытаясь улететь куда-либо вместе с питомцем, только в аэропорту узнают, что пронести животное на борт самолёта не так-то просто, даже если оно в клетке или в переноске. И тут у некоторых вместе с безголовостью проявляется ещё и бессовестность.
Очередное брошенное пассажиром животное обнаружили возле аэропорта Кольцово. Перепуганная кошка сидела в кустах, одинокая и напуганная. Как предварительно удалось выяснить сотрудникам компании, её пытались взять в полёт бывшие владельцы. А когда поняли, что сделать это не получится, попросили позаботиться о кошке незнакомого человека. Тот же, видимо, пообещав обеспечить животное кровом и кормом, на деле выкинул кошку в кусты.
С большой вероятностью, неприученная к вольной жизни домашняя киска скоро погибла бы — если не от голода, так под колёсами какой-нибудь машины, которых возле Кольцово, понятное дело, снуёт великое множество. К счастью, «брошенку» вовремя заметили и отловили сами сотрудники аэропорта. Они её успокоили, накормили и напоили. А работница Центра транспортной и авиационной безопасности Кольцово, по сообщению издания «МК-Урал», даже решила приютить её у себя, хотя дома живут свои две кошки.
В связи с этим случаем, Уральская транспортная прокуратура решила напомнить пассажирам об основных правилах перевозки домашних животных, тем более, что в апреле этого года в них были внесены некоторые изменения.
Очередное брошенное пассажиром животное обнаружили возле аэропорта Кольцово. Перепуганная кошка сидела в кустах, одинокая и напуганная. Как предварительно удалось выяснить сотрудникам компании, её пытались взять в полёт бывшие владельцы. А когда поняли, что сделать это не получится, попросили позаботиться о кошке незнакомого человека. Тот же, видимо, пообещав обеспечить животное кровом и кормом, на деле выкинул кошку в кусты.
С большой вероятностью, неприученная к вольной жизни домашняя киска скоро погибла бы — если не от голода, так под колёсами какой-нибудь машины, которых возле Кольцово, понятное дело, снуёт великое множество. К счастью, «брошенку» вовремя заметили и отловили сами сотрудники аэропорта. Они её успокоили, накормили и напоили. А работница Центра транспортной и авиационной безопасности Кольцово, по сообщению издания «МК-Урал», даже решила приютить её у себя, хотя дома живут свои две кошки.
В связи с этим случаем, Уральская транспортная прокуратура решила напомнить пассажирам об основных правилах перевозки домашних животных, тем более, что в апреле этого года в них были внесены некоторые изменения.
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