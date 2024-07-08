Суды не вернули работу подвергавшему опасности пассажиров пилоту «Уральских авиалиний»

Жалобщик работал в ОАО «АК «Уральские авиалинии»» в должности второго пилота. В августе и в сентябре 2023 года он получил несколько выговоров, был отстранен от работы, а потом и вовсе уволен, — пишет пресс-служба Свердловского областного суда и уточняет, причины таких «кар небесных»: «В августе прошлого года пилот получил выговор за нарушение правил ношение форменной одежды и правил корпоративного поведения. На летном поле летчика заметили в экстравагантном ношении светоотражающего жилета – предмет одежды был намотан на голове и лице. Алексей пояснил, что таким образом защищал чувствительные к солнцу кожу. Алексей игнорировал обязанности контролирующего пилота, не отслеживал информацию об отклонениях, не пристегивался ремнем безопасности, закрывал окна кабины летного экипажа картоном, размещал мобильный телефон на козырьке кабины, запрашивал разрешение освободить ВПП по непригодной, закрытой дорожке».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В Свердловском областном суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы от экс-пилота авиакомпании «Уральские авиалинии». Судебная коллегия по гражданским делам сочла прежнее решение суда Октябрьского районного суда справедливым и отказало авиатору в удовлетворении его требований.Мужчина пытался оспорить через суды своё прошлогоднее увольнение из «Уральских авиалиний». Однако, во время судебных заседаний вскрылись такие факты многочисленных нарушений со стороны пилота, что стало понятно — вернуть этого человека к управлению самолётами означало бы подвергать риску жизни авиапассажиров.Ко всем этим фактам не вполне адекватного для лётчика поведения добавились отказ пройти внеочередное медицинское освидетельствование вместе с психологическим обследованием и выговор не сданные вовремя отчеты о полетах во время командировки в Москву.Стоит отметить, что уволенный авиакомпанией лётчик требовал не только восстановить его на работе, но и просил передать в Социальный фонд РФ сведения по начисленным страховым выплатам, произвести отчисления, взыскать зарплату за дни вынужденного прогула и компенсацию морального вреда.