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Мать ребёнка с инвалидностью из Ревды боится лишиться единственного жилья

17.30 Вторник, 16 июля 2024
Фото: Владислав Постников
Жительница Ревды, воспитывающая ребёнка с инвалидностью, боится лишиться единственного жилья. Ситуацией заинтересовался глава СК.

Как сообщает информационный центр СКР, в 2013 году женщине было выдано некачественное жильё в многоквартирном доме манёвренного фонда, где она на собственные деньги сделала ремонт. Матери обещали сначала заключить договор социального найма, а потом провести процедуру приватизации жилого помещения. Однако этого до сих пор не произошло.

В ситуации начали разбираться свердловские следователи. Однако эта история не стала незамеченной для главы ведомства.

«Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении»,

– говорится в сообщении центра СК.


Исполнение поручения и ход проверки поставлены в центральном аппарате ведомства на контроль.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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