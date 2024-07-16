Мать ребёнка с инвалидностью из Ревды боится лишиться единственного жилья





– говорится в сообщении центра СК. «Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Жительница Ревды, воспитывающая ребёнка с инвалидностью, боится лишиться единственного жилья. Ситуацией заинтересовался глава СК.Как сообщает информационный центр СКР, в 2013 году женщине было выдано некачественное жильё в многоквартирном доме манёвренного фонда, где она на собственные деньги сделала ремонт. Матери обещали сначала заключить договор социального найма, а потом провести процедуру приватизации жилого помещения. Однако этого до сих пор не произошло.В ситуации начали разбираться свердловские следователи. Однако эта история не стала незамеченной для главы ведомства.Исполнение поручения и ход проверки поставлены в центральном аппарате ведомства на контроль.