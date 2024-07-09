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На Урале научились лечить аденому предстательной железы без операций
Иллюстрация: Юлия Медведева
Уральские врачи освоили новую методику лечения гиперплазии предстательной железы, которая не требует хирургического вмешательства. Новый способ– водно-паровая терапия Rezūm – позволяет решить проблем безопаснее, чем при операции.
Инновационную методику внедрил крупнейший частный медицинский центр Урала «УГМК-Здоровье». Лечение с помощью пара – естественная альтернатива хирургическому вмешательству. Она устраняет причину доброкачественной гиперплазии простаты, позволяя пациенту безопасно, быстро и, главное, надолго вернуться к привычной жизни.
Лечение происходит следующим образом. Сначала пациенту через естественные пути в мочеиспускательный канал вводят тонкий инструмент, после чего с помощью специального устройства на пораженную ткань предстательной железы в течение 9 секунд воздействуют стерильным водяным паром. Тепло от пара разрушает лишнюю ткань, которая сдавливает уретру и мешает нормальному мочеиспусканию. В результате предстательная железа уменьшается в объёме и мочеиспускательный канал освобождается от давления, восстанавливая свою функция. Ткани, подвергшиеся лечению горячим паром, естественным образом выводятся из организма с мочой.
Как объяснили «Вечерним ведомостям» в медицинском центре, в отличие от других методик лечения гиперплазии простаты, терапия водяным паром не требует длительного применения медикаментов, разрезов, общей анестезии и госпитализации. А количество сеансов зависит от размеров предстательной железы.
Такая методика может применяться пациентов, которые принимают препараты, разжижающие кровь, так как не требует хирургического вмешательства.
Инновационную методику внедрил крупнейший частный медицинский центр Урала «УГМК-Здоровье». Лечение с помощью пара – естественная альтернатива хирургическому вмешательству. Она устраняет причину доброкачественной гиперплазии простаты, позволяя пациенту безопасно, быстро и, главное, надолго вернуться к привычной жизни.
Лечение происходит следующим образом. Сначала пациенту через естественные пути в мочеиспускательный канал вводят тонкий инструмент, после чего с помощью специального устройства на пораженную ткань предстательной железы в течение 9 секунд воздействуют стерильным водяным паром. Тепло от пара разрушает лишнюю ткань, которая сдавливает уретру и мешает нормальному мочеиспусканию. В результате предстательная железа уменьшается в объёме и мочеиспускательный канал освобождается от давления, восстанавливая свою функция. Ткани, подвергшиеся лечению горячим паром, естественным образом выводятся из организма с мочой.
Как объяснили «Вечерним ведомостям» в медицинском центре, в отличие от других методик лечения гиперплазии простаты, терапия водяным паром не требует длительного применения медикаментов, разрезов, общей анестезии и госпитализации. А количество сеансов зависит от размеров предстательной железы.
Такая методика может применяться пациентов, которые принимают препараты, разжижающие кровь, так как не требует хирургического вмешательства.
«Манипуляция проходит под местным обезболиванием или седацией в амбулаторных условиях. Большинство мужчин возвращаются к нормальной жизни в течение нескольких дней после лечения и ощущают облегчение симптомов уже через две недели. Максимальный результат достигается в течение трёх месяцев»,
– объяснили специалисты.
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