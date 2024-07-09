Возрастное ограничение 18+

На Урале научились лечить аденому предстательной железы без операций

14.55 Вторник, 16 июля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева
Уральские врачи освоили новую методику лечения гиперплазии предстательной железы, которая не требует хирургического вмешательства. Новый способ– водно-паровая терапия Rezūm – позволяет решить проблем безопаснее, чем при операции.

Инновационную методику внедрил крупнейший частный медицинский центр Урала «УГМК-Здоровье». Лечение с помощью пара – естественная альтернатива хирургическому вмешательству. Она устраняет причину доброкачественной гиперплазии простаты, позволяя пациенту безопасно, быстро и, главное, надолго вернуться к привычной жизни.

Лечение происходит следующим образом. Сначала пациенту через естественные пути в мочеиспускательный канал вводят тонкий инструмент, после чего с помощью специального устройства на пораженную ткань предстательной железы в течение 9 секунд воздействуют стерильным водяным паром. Тепло от пара разрушает лишнюю ткань, которая сдавливает уретру и мешает нормальному мочеиспусканию. В результате предстательная железа уменьшается в объёме и мочеиспускательный канал освобождается от давления, восстанавливая свою функция. Ткани, подвергшиеся лечению горячим паром, естественным образом выводятся из организма с мочой.

Как объяснили «Вечерним ведомостям» в медицинском центре, в отличие от других методик лечения гиперплазии простаты, терапия водяным паром не требует длительного применения медикаментов, разрезов, общей анестезии и госпитализации. А количество сеансов зависит от размеров предстательной железы.

Такая методика может применяться пациентов, которые принимают препараты, разжижающие кровь, так как не требует хирургического вмешательства.

«Манипуляция проходит под местным обезболиванием или седацией в амбулаторных условиях. Большинство мужчин возвращаются к нормальной жизни в течение нескольких дней после лечения и ощущают облегчение симптомов уже через две недели. Максимальный результат достигается в течение трёх месяцев»,

– объяснили специалисты.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Ночь воцарилась днём в одном из павильонов Екатеринбургского зоопарка
09 июля 2024
Процесс производства колбасы в Екатеринбурге контролируют с помощью МТС Линк
09 июля 2024
Екатеринбурженку пытались изнасиловать в Юго-Западном лесопарке
15 июля 2024
Которебёнку из Екатеринбурга с двумя травмированными лапками нужна помощь
10 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Свердловские власти хотят «вовлечь в хозяйственный оборот» территорию лесопарка, где находятся останки Николая II

И это уже не первая попытка сократить территорию Железнодорожного лесопарка
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:38 Трассу М-12 обещают продлить от Казани до Екатеринбурга до конца года
15:02 Пятилетняя девочка угодила под машину в Талицком районе
14:55 На Урале научились лечить аденому предстательной железы без операций
13:40 В Нижнесергинском районе в ДТП под посёлком Лазоревый погиб водитель Nissan
13:15 МТС установит более 50 мощных вышек сотовой связи на свердловских трассах в этом году
13:02 737 жителя Свердловской области решили стать донорами костного мозга
12:38 В три раза сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:14 Трёх первоуральцев признали виновными в гибели товарища, которого сбросили с балкона
11:08 В Екатеринбурге пропал 15-летний юноша
10:57 Число пострадавших от клещей в Свердловской области достигло 25,7 тысячи
09:57 Глава СК поручил возбудить уголовное дело о покушении на половую неприкосновенность после инцидента в екатеринбургском парке
09:45 Ради крестного хода в Екатеринбурге перекроют дороги
09:18 Сбившей ребёнка в Екатеринбурге парочке самокатчиков не удалось ускользнуть от внимания главы СК
21:11 В Екатеринбурге работают четыре кинотеатра под открытым небом
20:52 В центре Екатеринбурга самокатчики сбили гостью из Санкт-Петербурга
19:51 Серовская воспитательница Центра соцпомощи наказана за грубое обращение с дитём
19:31 В Пышме и деревне Вогулка отстранили от вождения транспортом «бесправных» подростков
19:07 Очередного «бегунка» мошенников задержали в Екатеринбурге
17:42 «Спецавтобаза» объявила об открытии в Екатеринбурге 13 пунктов для сбора и сортировки отходов
17:34 В Свердловской области обнаружили подделку под газету «МК-Урал»
17:24 В Екатеринбурге вынесли приговор о покушении на убийство бывшей с особой жестокостью
16:46 В 33,6 миллиона рублей обойдётся Екатеринбургу замена забора в дендропарке
16:14 Официально вступил в должность новый глава свердловской налоговой
15:49 Екатеринбуржцы могут бесплатно стерилизовать своих питомцев
15:13 На «Индустриальном младенце» в Екатеринбурге появилась панама
14:33 До 18 июля продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
Все новости Свердловской области
15:20 Торнадо и разрушительные штормы обрушились на Чикаго
14:54 В ГД предлагают вместо утилизации продуктов бесплатно отдавать их пенсионерам
13:21 Мэр Омска попросил жителей не гулять по набережной из-за провалов в асфальте
19:03 Более 50 лауреатов Нобелевской премии призвали к прекращению огня в горячих точках
17:25 В компании Фармина заявили, что ввоз сухих кормов для животных по-прежнему ограничен
16:00 На стройплощадке в Чечне произошел взрыв, есть погибшие
15:26 В Госдуму внесли законопроект о штрафах за сталкинг
13:51 В РФ разработали курс для мигрантов, в котором советуют не свистеть и не ходить на митинги
12:52 Трамп в интервью после покушения оценил работу спецслужб
12:00 Под Новороссийском пожар на базах отдыха повредил 68 построек, есть пострадавшие
15:19 В Госдуме прокомментировали замедление скорости YouTube
12:36 «Ростелеком» предупредил о возможных сбоях YouTube из-за технических проблем
18:29 В Минздраве Дагестана рассказали о состоянии 17 пострадавших в ДТП
18:06 Юлию Навальную включили в реестр экстремистов и террористов
17:53 В Дагестане 17 человек госпитализированы после ДТП с участием «Газели»
17:26 В ФСБ заявили о предотвращении теракта в православном храме Майкопа
16:26 В Карелии родившим студенткам будут выплачивать по 100 тысяч рублей с 2025 года
15:51 Во Франции загорелся шпиль Руанского собора
15:21 Суд в Петербурге рассмотрит дело предполагаемого убийцы Игоря Талькова
13:45 Попова: ботулизм выявили у 417 жителей регионов России
18:43 Лесной пожар приближается к ранчо Неверленд в Калифорнии, сотни человек эвакуированы
18:14 Руководителем направления слияний и поглощений Авито назначен Павел Морозов
17:14 Рабочие Samsung Electronics устроили трехдневную забастовку
16:25 Суд в Калининграде арестовал ректора БФУ на два месяца
15:33 Совфед одобрил закон о прогрессивной шкале НДФЛ со ставками до 22%
15:15 В Сочи горит здание районного суда
Все новости России и мира
15:38 Трассу М-12 обещают продлить от Казани до Екатеринбурга до конца года
15:02 Пятилетняя девочка угодила под машину в Талицком районе
14:55 На Урале научились лечить аденому предстательной железы без операций
13:40 В Нижнесергинском районе в ДТП под посёлком Лазоревый погиб водитель Nissan
13:15 МТС установит более 50 мощных вышек сотовой связи на свердловских трассах в этом году
13:02 737 жителя Свердловской области решили стать донорами костного мозга
12:51 В Перми МегаФон стал лидером по скорости мобильного интернета
12:40 При поддержке «Уралкалия» в Березники поступит первая партия пассажирских автобусов
12:38 В три раза сократилась площадь лесных пожаров в Свердловской области
12:14 Трёх первоуральцев признали виновными в гибели товарища, которого сбросили с балкона
11:08 В Екатеринбурге пропал 15-летний юноша
10:59 Ножи, отвертки и кастеты: судебные приставы Пермского края изъяли у посетителей судов 210 опасных предметов
10:57 Число пострадавших от клещей в Свердловской области достигло 25,7 тысячи
09:57 Глава СК поручил возбудить уголовное дело о покушении на половую неприкосновенность после инцидента в екатеринбургском парке
09:45 Ради крестного хода в Екатеринбурге перекроют дороги
09:18 Сбившей ребёнка в Екатеринбурге парочке самокатчиков не удалось ускользнуть от внимания главы СК
21:11 В Екатеринбурге работают четыре кинотеатра под открытым небом
20:52 В центре Екатеринбурга самокатчики сбили гостью из Санкт-Петербурга
19:51 Серовская воспитательница Центра соцпомощи наказана за грубое обращение с дитём
19:31 В Пышме и деревне Вогулка отстранили от вождения транспортом «бесправных» подростков
19:07 Очередного «бегунка» мошенников задержали в Екатеринбурге
17:42 «Спецавтобаза» объявила об открытии в Екатеринбурге 13 пунктов для сбора и сортировки отходов
17:34 В Свердловской области обнаружили подделку под газету «МК-Урал»
17:24 В Екатеринбурге вынесли приговор о покушении на убийство бывшей с особой жестокостью
16:46 В 33,6 миллиона рублей обойдётся Екатеринбургу замена забора в дендропарке
16:14 Официально вступил в должность новый глава свердловской налоговой
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK