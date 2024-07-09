На Урале научились лечить аденому предстательной железы без операций





– объяснили специалисты. «Манипуляция проходит под местным обезболиванием или седацией в амбулаторных условиях. Большинство мужчин возвращаются к нормальной жизни в течение нескольких дней после лечения и ощущают облегчение симптомов уже через две недели. Максимальный результат достигается в течение трёх месяцев»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Уральские врачи освоили новую методику лечения гиперплазии предстательной железы, которая не требует хирургического вмешательства. Новый способ– водно-паровая терапия Rezūm – позволяет решить проблем безопаснее, чем при операции.Инновационную методику внедрил крупнейший частный медицинский центр Урала «УГМК-Здоровье». Лечение с помощью пара – естественная альтернатива хирургическому вмешательству. Она устраняет причину доброкачественной гиперплазии простаты, позволяя пациенту безопасно, быстро и, главное, надолго вернуться к привычной жизни.Лечение происходит следующим образом. Сначала пациенту через естественные пути в мочеиспускательный канал вводят тонкий инструмент, после чего с помощью специального устройства на пораженную ткань предстательной железы в течение 9 секунд воздействуют стерильным водяным паром. Тепло от пара разрушает лишнюю ткань, которая сдавливает уретру и мешает нормальному мочеиспусканию. В результате предстательная железа уменьшается в объёме и мочеиспускательный канал освобождается от давления, восстанавливая свою функция. Ткани, подвергшиеся лечению горячим паром, естественным образом выводятся из организма с мочой.Как объяснили «Вечерним ведомостям» в медицинском центре, в отличие от других методик лечения гиперплазии простаты, терапия водяным паром не требует длительного применения медикаментов, разрезов, общей анестезии и госпитализации. А количество сеансов зависит от размеров предстательной железы.Такая методика может применяться пациентов, которые принимают препараты, разжижающие кровь, так как не требует хирургического вмешательства.