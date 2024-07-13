737 жителя Свердловской области решили стать донорами костного мозга





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Почты России. «Информация может храниться в ней до 36 лет, если человек вступил в регистр в 18 лет. В течение всего этого времени при совпадении генотипов донора и пациента можно будет провести трансплантацию костного мозга и спасти человеку жизнь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Стать донорами костного мозга захотели 737 человек из Свердловской области. Именно столько человек самостоятельно отправили почтой свои биообразцы, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.Для того, чтобы стать донором костного мозга, сейчас не обязательно сдавать кровь через лабораторию. Желающие попасть в регистр могут оставить заявку на сайте РДКМ, после чего им пришлют по почте специальный набор и инструкцию по взятию биообразцов, а также соглашение о вступлении в регистр и конверт для обратной отправки. Затем добровольцы должны самостоятельно взять мазок с внутренней стороны обеих щёк и отправить биообразец с заполненными документами в Казань, где специалисты лаборатории регистра проведут типирование и определят генотип добровольца.Так как проект организуется совместными силами проекта Почты России, Национального РДКМ и Русфонда, пересылка образцов для доноров бесплатна.Всего же в России потенциальными донорами стали 13 тысяч человек, 20 из них уже стали донорами для онкобольных людей. Ожидается, что донорская база, которая создается сейчас будет работать долги годы.