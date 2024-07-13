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737 жителя Свердловской области решили стать донорами костного мозга
Фото: Почта России
Стать донорами костного мозга захотели 737 человек из Свердловской области. Именно столько человек самостоятельно отправили почтой свои биообразцы, чтобы попасть в регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.
Для того, чтобы стать донором костного мозга, сейчас не обязательно сдавать кровь через лабораторию. Желающие попасть в регистр могут оставить заявку на сайте РДКМ, после чего им пришлют по почте специальный набор и инструкцию по взятию биообразцов, а также соглашение о вступлении в регистр и конверт для обратной отправки. Затем добровольцы должны самостоятельно взять мазок с внутренней стороны обеих щёк и отправить биообразец с заполненными документами в Казань, где специалисты лаборатории регистра проведут типирование и определят генотип добровольца.
Так как проект организуется совместными силами проекта Почты России, Национального РДКМ и Русфонда, пересылка образцов для доноров бесплатна.
Всего же в России потенциальными донорами стали 13 тысяч человек, 20 из них уже стали донорами для онкобольных людей. Ожидается, что донорская база, которая создается сейчас будет работать долги годы.
Для того, чтобы стать донором костного мозга, сейчас не обязательно сдавать кровь через лабораторию. Желающие попасть в регистр могут оставить заявку на сайте РДКМ, после чего им пришлют по почте специальный набор и инструкцию по взятию биообразцов, а также соглашение о вступлении в регистр и конверт для обратной отправки. Затем добровольцы должны самостоятельно взять мазок с внутренней стороны обеих щёк и отправить биообразец с заполненными документами в Казань, где специалисты лаборатории регистра проведут типирование и определят генотип добровольца.
Так как проект организуется совместными силами проекта Почты России, Национального РДКМ и Русфонда, пересылка образцов для доноров бесплатна.
Всего же в России потенциальными донорами стали 13 тысяч человек, 20 из них уже стали донорами для онкобольных людей. Ожидается, что донорская база, которая создается сейчас будет работать долги годы.
«Информация может храниться в ней до 36 лет, если человек вступил в регистр в 18 лет. В течение всего этого времени при совпадении генотипов донора и пациента можно будет провести трансплантацию костного мозга и спасти человеку жизнь»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Почты России.
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