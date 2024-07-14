Ради крестного хода в Екатеринбурге перекроют дороги

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге начинаются «Царские дни», а это значит, что сегодня, 16 июля, ради крестного хода будут перекрывать улицы города.Шествие паломников начнётся ночью. Однако ещё днём с 15.00 будет введено ограничение на движение по улице Царской, от улицы Первомайской до улицы Дзержинского. Снимут их только в 03.00. Также с утра, с 08.00, на том же участке дороги сегодня запрещена стоянка.В 23.30 на площади перед Храмом-Памятником на Крови состоится Божественная литургия, которая продлится до 02.00. После службы паломники пройдут от Храма-на-Крови до монастыря Царственных страстотерпцев. В связи с этим, улицы, по которым они будут проходить, 17 июля с 02.30 будут закрыты для проезда, сообщают в пресс-группе городской ГИБДД.Маршрут паломников будет таким:После этого, как они его пройдут, дороги снова откроют.