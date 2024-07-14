Серовская воспитательница Центра соцпомощи наказана за грубое обращение с дитём

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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На 25 тысяч рублей сократил денежные сбережения уральского педагога Серовский районный суд сотрудницу Центре социальной помощи семье и детям. Таким образом женщину наказали за грубое обращение с непослушным ребёнком.Инцидент, который рассматривался судом, произошёл в октябре 2022 года. Сирота 15 лет от роду, находящийся под присмотром Серовского центра социальной помощи семье и детям, пачкал полы в заведении, очищая обувь ненадлежащим образом. Проигнорировав замечание воспитательницы, он вызвал у женщины вспышку гнева, что вылилось в рукоприкладство. «В раздевалке женщина схватила Николая за шею и приложила к скамейке», — описывается в деле.Из Центра соцпомощи «приложенный» к скамейке подросток отправился в трамвпункт, чтоб зафиксировать следы рукоприкладства. В отношении воспитателя возбудили дело об административном правонарушении. Сначала дело рассматривал мировой судья и оштрафовал воспитателя на 5 тысяч рублей. Затем сам Центр социального обслуживания, к тому моменту уволивший проштрафившегося сотрудника, обратился в Серовский районный суд, где потребовал от экс-воспитателя выплаты моральной компенсации сироте. Суд удовлетворил иск частично, а сегодня и Свердловский областной суд, куда с апелляцией обращалась ответчица, подтвердил решение серовских судей. Женщина должна компенсировать моральный вред сироте 25 тысячами рублей.