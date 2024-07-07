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«Спецавтобаза» объявила об открытии в Екатеринбурге 13 пунктов для сбора и сортировки отходов

17.42 Понедельник, 15 июля 2024
Фото: Владислав Постников
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Спецавтобаза» анонсировал открытие 13 «ресурсных центров», где будут принимать и сортировать мусор.

Они откроются в следующих местах:
– ЕМУП «Спецавтобаза» (Посадская, 3);
– МСК «Широкореченский» (Евгения Савкова, 100);
– Площадь 1905 года;
– ТК «Таганский ряд»;
– Район Южного автовокзала;
– ТРЦ «Мега»;
– ТЦ «Дирижабль»;
– ТРЦ «Веер Молл»;
– ТЦ «Парк Хаус»;
– ТК «КОР»;
– Шарташский парк;
– ТЦ «Белая башня»;
– ТРЦ «Радуга Парк».

На этих площадках можно будет не только сдать пластик, пленку, бумагу, картон и стекло, но и покрышки и батарейки. Также на месте можно будет узнать о правилах приёма и поучаствовать в эко-просветительских мероприятиях.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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На Юго-Западе Екатеринбурга началась «точечная» застройка, против которой протестовали жители
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17:42 «Спецавтобаза» объявила об открытии в Екатеринбурге 13 пунктов для сбора и сортировки отходов
17:34 В Свердловской области обнаружили подделку под газету «МК-Урал»
17:24 В Екатеринбурге вынесли приговор о покушении на убийство бывшей с особой жестокостью
16:46 В 33,6 миллиона рублей обойдётся Екатеринбургу замена забора в дендропарке
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15:49 Екатеринбуржцы могут бесплатно стерилизовать своих питомцев
15:13 На «Индустриальном младенце» в Екатеринбурге появилась панама
14:33 До 18 июля продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области
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09:32 Жара до 28°C ожидается в Свердловской области
19:28 В Серове житель спас двух детей при пожаре
19:02 Более 60 участников из разных регионов России собрал Турнир косарей в Артинском районе
18:33 В Свердловской области остались три природных пожара на площади семи гектаров
18:03 Свердловское отделение «ЛизаАлерт» приглашает принять участие во встрече-знакомстве
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