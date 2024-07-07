«Спецавтобаза» объявила об открытии в Екатеринбурге 13 пунктов для сбора и сортировки отходов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Спецавтобаза» анонсировал открытие 13 «ресурсных центров», где будут принимать и сортировать мусор.Они откроются в следующих местах:На этих площадках можно будет не только сдать пластик, пленку, бумагу, картон и стекло, но и покрышки и батарейки. Также на месте можно будет узнать о правилах приёма и поучаствовать в эко-просветительских мероприятиях.