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«Спецавтобаза» объявила об открытии в Екатеринбурге 13 пунктов для сбора и сортировки отходов
Фото: Владислав Постников
Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами «Спецавтобаза» анонсировал открытие 13 «ресурсных центров», где будут принимать и сортировать мусор.
Они откроются в следующих местах:
– ЕМУП «Спецавтобаза» (Посадская, 3);
– МСК «Широкореченский» (Евгения Савкова, 100);
– Площадь 1905 года;
– ТК «Таганский ряд»;
– Район Южного автовокзала;
– ТРЦ «Мега»;
– ТЦ «Дирижабль»;
– ТРЦ «Веер Молл»;
– ТЦ «Парк Хаус»;
– ТК «КОР»;
– Шарташский парк;
– ТЦ «Белая башня»;
– ТРЦ «Радуга Парк».
На этих площадках можно будет не только сдать пластик, пленку, бумагу, картон и стекло, но и покрышки и батарейки. Также на месте можно будет узнать о правилах приёма и поучаствовать в эко-просветительских мероприятиях.
Они откроются в следующих местах:
– ЕМУП «Спецавтобаза» (Посадская, 3);
– МСК «Широкореченский» (Евгения Савкова, 100);
– Площадь 1905 года;
– ТК «Таганский ряд»;
– Район Южного автовокзала;
– ТРЦ «Мега»;
– ТЦ «Дирижабль»;
– ТРЦ «Веер Молл»;
– ТЦ «Парк Хаус»;
– ТК «КОР»;
– Шарташский парк;
– ТЦ «Белая башня»;
– ТРЦ «Радуга Парк».
На этих площадках можно будет не только сдать пластик, пленку, бумагу, картон и стекло, но и покрышки и батарейки. Также на месте можно будет узнать о правилах приёма и поучаствовать в эко-просветительских мероприятиях.
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