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В Свердловской области обнаружили подделку под газету «МК-Урал»
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области обнаружили «спецвыпуск» из четырёх полос, которая внешне напоминает еженедельник «МК-Урал», но на самом деле не имеет к нему никакого отношения.
Поддельный выпуск напечатан на странице формата А3, и имеет на первой полосе логотип, очень похожий на настоящий.
Как сообщает реакция еженедельника «Московский Комсомолец «МК-Урал. Свердловская и Курганская область», они не выпускали «спецвыпуск». Также партнёр издания – Издательский дом «МК» не имеет никакого отношения к печати подделки.
Поддельный выпуск напечатан на странице формата А3, и имеет на первой полосе логотип, очень похожий на настоящий.
Как сообщает реакция еженедельника «Московский Комсомолец «МК-Урал. Свердловская и Курганская область», они не выпускали «спецвыпуск». Также партнёр издания – Издательский дом «МК» не имеет никакого отношения к печати подделки.
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