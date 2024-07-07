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Официально вступил в должность новый глава свердловской налоговой
Скрин: nalog.gov.ru/rn66
В должность главы управления ФНС России по Свердловской области официально вступил 43-летний Марат Сагитуллин, пришедший на смену фигурирующему в новостях о неких уголовных делах Сергею Логинову.
Марат Сагитуллин перешёл на должность руководителя свердловской налоговой с аналогичной должности в Курганской области, которую он занимал с конца 2018 года. Курганское УФНС Сагитуллин возглавил на фоне уголовного дела его предшественника, Владимира Рыжука, который был осуждён к 8,5 годам колонии за растрату и взятку.
Смена руководителя управления ФНС по Свердловской области тоже произошла на фоне якобы уголовного дела – при этом Сергею Логинову, возглавлявшему УФНС с 2011 году, обвинения не предъявляли, однако, по данным источников, в его коттедже в мае прошли обыски или осмотр. Сейчас статус Логинова в деле, которое может быть связано, с махинациями с НДС, неизвестен, по некоторым данным, он не является фигурантом. По официальной версии он ушёл на пенсию добровольно за несколько дней до обысков.
Марат Сагитуллин перешёл на должность руководителя свердловской налоговой с аналогичной должности в Курганской области, которую он занимал с конца 2018 года. Курганское УФНС Сагитуллин возглавил на фоне уголовного дела его предшественника, Владимира Рыжука, который был осуждён к 8,5 годам колонии за растрату и взятку.
Смена руководителя управления ФНС по Свердловской области тоже произошла на фоне якобы уголовного дела – при этом Сергею Логинову, возглавлявшему УФНС с 2011 году, обвинения не предъявляли, однако, по данным источников, в его коттедже в мае прошли обыски или осмотр. Сейчас статус Логинова в деле, которое может быть связано, с махинациями с НДС, неизвестен, по некоторым данным, он не является фигурантом. По официальной версии он ушёл на пенсию добровольно за несколько дней до обысков.
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