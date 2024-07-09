Екатеринбуржцы могут бесплатно стерилизовать своих питомцев

«Более чем за 10 лет работы с бездомными животными мы накопили большой опыт, и знаем, что самая частая причина отказа от них – это периоды гормонального всплеска, когда животное вступает в возраст половой зрелости. Зверь издает громкие гортанные звуки, начинает агрессивно себя вести и метит территорию. Эта проблема легко решается одной операцией по стерилизации. Поэтому данный проект позволит не только помочь людям, но и внести весомый вклад в сокращение числа бездомных животных», – объяснила Елизавета Скорынина, руководитель Центра реабилитации животных УрГАУ.



Записать своих питомцев на благотворительную кастрацию могут участники боевых действий, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, малоимущие и зооволонтёры.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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У жителей Екатеринбурга есть возможность бесплатно стерилизовать своих питомцев в Центре реабилитации животных УрГАУ благодаря благотворительному проекту. Таким образом университет борется с проблемой бездомных животных.Ветеринарные специалисты уже провели операции 310 домашним животным, среди которых, как кошки, так и собаки, и готовы продолжать благотворительную стилизацию. Материалы для осмотров и операций, а также медицинское оборудование закупаются за счёт собственных средству вуза и средств Фонда президентских грантов. На проект по кастрации домашних питомцев готовы потратить 7 млн рублей.Перед операцией каждое животное осматривает ветеринарный врач. Он проверяет глаза, уши, зубы, состояние внутренних органов методом пальпации и УЗИ. Противопоказаниями для стерилизации являются нарушения работы сердца, почек и печени.