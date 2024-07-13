На «Индустриальном младенце» в Екатеринбурге появилась панама

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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На голове «Индустриального младенца» в Екатеринбурге появилась панама. Кто изготовил головной убор для трёхметровой фигуры, неизвестно.Предположительно, кто-то таким образом хотел напомнить о том, что в жаркую погоду стоит прикрывать голову от солнца.Напомним, «Индустриальный младенец» был установлен на пирсе на Верх-Исетском пруду в 2022 году арт-группой LKKL в рамках фестиваля уличного искусства «ЧÖ». По задумке художниц голова младенца из переплавленного алюминия должна натолкнуть на размышления о промышленном наследии Урала и его будущем.