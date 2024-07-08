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Жара до 28°C ожидается в Свердловской области
Фото: Владислав Постников
По прогнозам уральских синоптиков, в начале недели в Свердловской области сохранится умеренно жаркая погода с температурой воздуха до 28°C. Также в эти дни преимущественно без осадков.
Сегодня, 15 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +20…+25°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Днём +23…+25°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 16 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…15°C, днём +22…+27°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15°C, днём +24…+26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 17 июля, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+16°C, днём +23…+28°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16°C, днём +25…+27°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 15 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём +20…+25°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Днём +23…+25°C. Ветер 2-7 м/сек.
Во вторник, 16 июля, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +10…15°C, днём +22…+27°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, без осадков. Ночью +13…+15°C, днём +24…+26°C. Ветер 3-8 м/сек.
В среду, 17 июля, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +11…+16°C, днём +23…+28°C. Ветер 2-7 м/сек.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16°C, днём +25…+27°C. Ветер 2-7 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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