Более 60 участников из разных регионов России собрал Турнир косарей в Артинском районе

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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IX Турнир косарей в Артинском районе привлёк более 60 участников из различных регионов России, от Санкт-Петербурга до Кемерово, а также несколько тысяч зрителей. Об этом сообщает информационный портал региона.Соревнования прошли в три этапа: первенство среди мужчин, женщин и командные состязания. Мужчины косили 100-метровую полосу, а женщины — 50-метровую. Жюри оценивало время прохождения дистанции, длину скошенной травы, самобытность национального костюма и другие атрибуты выступления.В этом году лидером среди мужчин стал 22-летний Алексей Зубков из Туринской Слободы. Среди женщин первое место заняла Наталья Степанова из посёлка Арти. Среди ветеранов победили Владимир Боковец из Первоуральска и Нина Ганькина из Артинского района. В командных соревнованиях победу одержали Сергей Корчемкин и Наталья Злобина из Кирова.Напомним, первый турнир состоялся в 2011 году, а восьмой — в 2019 году.