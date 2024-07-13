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Свердловское отделение «ЛизаАлерт» приглашает принять участие во встрече-знакомстве
Иллюстрация: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» приглашает принять участие во встрече-знакомстве с работой отряда.
На мероприятии участники получат подробную информацию об отряде, его направлениях деятельности и методиках поиска. Организаторы расскажут, как можно присоединиться к поискам, где найти информацию о текущих акциях и как внести свой вклад, также объяснят, почему отряд дробит лес на квадраты и запрещает ходить туда в кроссовках.
Встреча состоится в субботу, 20 июля, в 11.00 по адресу: улица Студенческая, 46 (штаб Лиза Алерт). Всем желающим посетить встречу надо пройти регистрацию.
На мероприятии участники получат подробную информацию об отряде, его направлениях деятельности и методиках поиска. Организаторы расскажут, как можно присоединиться к поискам, где найти информацию о текущих акциях и как внести свой вклад, также объяснят, почему отряд дробит лес на квадраты и запрещает ходить туда в кроссовках.
Встреча состоится в субботу, 20 июля, в 11.00 по адресу: улица Студенческая, 46 (штаб Лиза Алерт). Всем желающим посетить встречу надо пройти регистрацию.
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