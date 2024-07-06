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В Екатеринбурге новые турникеты появятся ещё на одной станции
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На станции метро «Машиностроителей» в августе начнут устанавливать новые турникеты.
Ранее замена турникетов была успешно завершена на станциях «Динамо» и «Уральская». Теперь очередь дошла до станции «Машиностроителей», где работы начнутся в следующем месяце.
Новые турникеты на станции «Геологическая» уже потерпели бедствия. В конце июня, по словам очевидцев, дверцу турникета разбила пьяная женщина.
Ранее замена турникетов была успешно завершена на станциях «Динамо» и «Уральская». Теперь очередь дошла до станции «Машиностроителей», где работы начнутся в следующем месяце.
Новые турникеты на станции «Геологическая» уже потерпели бедствия. В конце июня, по словам очевидцев, дверцу турникета разбила пьяная женщина.
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