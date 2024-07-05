Полицейские провели массовый рейд на улицах Екатеринбурга

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге полицейские провели масштабный рейд, чтобы предупредить жителей о мошенниках. Во главе рейда стоял начальник УМВД Максим Метелица, а участие приняли все 15 городских отделов полиции.Силовики рассказали пожилым людям, как распознать мошенников и не стать жертвой обмана. В пресс-службе МВД сообщили, что за прошлую неделю в полицию поступили заявления о мошенничестве на сумму свыше 20 миллионов рублей.Мошенники используют разные схемы, такие как ложные инвестиции и звонки от лжеполицейских. Горожанам напомнили, что сотрудники банков и полиции не звонят клиентам и не требуют оформлять займы или переводить деньги на «безопасные счета».