Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге перекрыли улицы для триатлона
Фото: Дарья Суродина / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня утром перекрыли часть улиц для проведения триатлона IronStar Ekaterinburg 2024. Ограничения движения коснулись нескольких крупных участков города и будут сняты в 12.30.
Движение ограничено на следующих улицах:
- Дзержинского (от стадиона «Динамо» до пересечения с Царской),
- Толмачева (от проспекта Ленина до Царской),
- Царская (от Толмачева до Дзержинского),
- проспект Ленина (от Карла Либкнехта до Татищева),
- нечетная сторона Татищева (от проспекта Ленина до Пирогова),
- Пирогова (от Татищева до Крауля),
- Крауля (от Пирогова до Мельникова),
- Мельникова (от Крауля до Репина),
- Репина (от Мельникова до Новомосковского тракта),
- четная сторона Новомосковского тракта до Объездной дороги.
Также, напоминаем, что парковка на Площади 1905 закрыта до 23.00, а в центре и в некоторых местах на ВИЗе запрещена продажа алкоголя.
Движение ограничено на следующих улицах:
- Дзержинского (от стадиона «Динамо» до пересечения с Царской),
- Толмачева (от проспекта Ленина до Царской),
- Царская (от Толмачева до Дзержинского),
- проспект Ленина (от Карла Либкнехта до Татищева),
- нечетная сторона Татищева (от проспекта Ленина до Пирогова),
- Пирогова (от Татищева до Крауля),
- Крауля (от Пирогова до Мельникова),
- Мельникова (от Крауля до Репина),
- Репина (от Мельникова до Новомосковского тракта),
- четная сторона Новомосковского тракта до Объездной дороги.
Также, напоминаем, что парковка на Площади 1905 закрыта до 23.00, а в центре и в некоторых местах на ВИЗе запрещена продажа алкоголя.
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