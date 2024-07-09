В Екатеринбурге перекрыли улицы для триатлона

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сегодня утром перекрыли часть улиц для проведения триатлона IronStar Ekaterinburg 2024. Ограничения движения коснулись нескольких крупных участков города и будут сняты в 12.30.Движение ограничено на следующих улицах:- Дзержинского (от стадиона «Динамо» до пересечения с Царской),- Толмачева (от проспекта Ленина до Царской),- Царская (от Толмачева до Дзержинского),- проспект Ленина (от Карла Либкнехта до Татищева),- нечетная сторона Татищева (от проспекта Ленина до Пирогова),- Пирогова (от Татищева до Крауля),- Крауля (от Пирогова до Мельникова),- Мельникова (от Крауля до Репина),- Репина (от Мельникова до Новомосковского тракта),- четная сторона Новомосковского тракта до Объездной дороги.Также, напоминаем, что парковка на Площади 1905 закрыта до 23.00, а в центре и в некоторых местах на ВИЗе запрещена продажа алкоголя.