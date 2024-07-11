В Свердловской области поезда будут останавливаться на дополнительной сезонной остановке





— сообщает СвЖД

Купить билет при посадке на о.п. Якшина, где нет пригородных касс, можно в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или у контролера-кассира в вагоне (без комиссионного сбора),

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 15 июля по 13 октября пригородные поезда Егоршино – Тавда будут делать дополнительную остановку на платформе Якшина. Об этом сообщает пресс-служба СвЖД.По просьбам садоводов и дачников пригородные поезда маршрута Егоршино – Тавда будут останавливаться на платформе Якшина с 15 июля по 13 октября. Дополнительная остановка введена для удобства пассажиров, которые едут на дачи.Поезда N6672/6671 и N6674/6673 будут отправляться с платформы Якшина в сторону Тавды в 8:30 и 14:40, а в сторону Егоршино в 9:21 и 18:58.