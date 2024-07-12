В Свердловской области остались три природных пожара на площади 67 гектаров

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области продолжают вести борьбу с природными пожарами в местных лесах. Как сообщают в ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда остаются три пожара.По данным на 13 июля 02.00, в регионе действовало три пожара на площади 67 гектаров. Вчера леспопожарная служба также сообщала о трех пожарах, но на площади 46 гектаров.Всего в России за минувшие сутки было зарегистрировано 413 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 852 899 га.