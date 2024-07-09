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Введено реверсивное движение на трассе «Екатеринбург-Тюмень»
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Госавтоинспекция региона сообщила, что на 58 км федеральной автодороги Р-351 «Екатеринбург-Тюмень» в поселке Белоярский введено реверсивное движение.
На участке дороги в направлении города Тюмень ведутся работы по ямочному ремонту, из-за чего было введено реверсивное движение. Водителей просят быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
На участке дороги в направлении города Тюмень ведутся работы по ямочному ремонту, из-за чего было введено реверсивное движение. Водителей просят быть максимально внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
В зоне производства работ установлены временные дорожные знаки «Обгон запрещен», «Ограничение скорости», выставлены ограничители,
— сообщает ГИБДД
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