Автоинспекторы зафиксировали почти тридцать нарушений ПДД за несколько часов в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге автоинспекторы совместно с прокурором и представителем компании по аренде электросамокатов провели рейд и выявили почти тридцать нарушений Правил дорожного движения за несколько часов.Совместное профилактическое мероприятие «Пешеход, вело, СИМ» прошло накануне в столице Урала на оживленных перекрестках улиц Малышева-Луначарского и Куйбышева-Белинского. Основное внимание уделялось участникам, пересекающим пешеходные переходы на велосипедах и электросамокатах не спешившись, а также нарушителям сигналов светофора.За несколько часов было зафиксировано 18 нарушений со стороны водителей электросамокатов, 7 — со стороны пешеходов и 2 — со стороны велосипедистов. Нарушители получили административные протоколы, а представители кикшеринга заблокировали аккаунты тех, кто допустил нарушения. Также автоинспекторы составили карточки нарушений для несовершеннолетних, которые направят в школы и ПДН для профилактической работы с их родителями.