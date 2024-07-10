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Уральский застройщик восстановит уникальное остекление главного корпуса УрФУ
Фото: телеграм-канал «УрФУ»
Уральский федеральный университет и компания «Брусника» договорились о восстановлении уникального остекления главного корпуса. Об этом сообщили в телеграм-канале университета.
Восстановление большого чертежного зала с зенитным фонарем, почти утраченного в конце 80-х, станет основой соглашения университета с компанией «Брусника». В новом пространстве над паркетом главного корпуса планируется создание лектория, аудитории, выставочного зала и мест для совместной работы студентов.
Подписи под соглашением поставили ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор «Брусники» Алексей Круковский на выставке-форуме #Иннопром. Также в планах учреждение стипендий, прохождение стажировок и создание коворкинга на строительном факультете.
Восстановление большого чертежного зала с зенитным фонарем, почти утраченного в конце 80-х, станет основой соглашения университета с компанией «Брусника». В новом пространстве над паркетом главного корпуса планируется создание лектория, аудитории, выставочного зала и мест для совместной работы студентов.
Подписи под соглашением поставили ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор «Брусники» Алексей Круковский на выставке-форуме #Иннопром. Также в планах учреждение стипендий, прохождение стажировок и создание коворкинга на строительном факультете.
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