Уральский застройщик восстановит уникальное остекление главного корпуса УрФУ

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Уральский федеральный университет и компания «Брусника» договорились о восстановлении уникального остекления главного корпуса. Об этом сообщили в телеграм-канале университета.Восстановление большого чертежного зала с зенитным фонарем, почти утраченного в конце 80-х, станет основой соглашения университета с компанией «Брусника». В новом пространстве над паркетом главного корпуса планируется создание лектория, аудитории, выставочного зала и мест для совместной работы студентов.Подписи под соглашением поставили ректор УрФУ Виктор Кокшаров и генеральный директор «Брусники» Алексей Круковский на выставке-форуме #Иннопром. Также в планах учреждение стипендий, прохождение стажировок и создание коворкинга на строительном факультете.