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В Екатеринбурге кошка осталась одна в квартире после смерти хозяйки
Фото: телеграм-канал «Свет Екатеринбург»
В Екатеринбурге кошка осталась одна в квартире после смерти своей хозяйки и теперь ищет новый дом. Читательница телеграм-канала «Свет Екатеринбург» поделилась этой трогательной историей.
92-летняя женщина, у которой жила кошка, недавно скончалась. Родственники планируют сдавать квартиру, но без кошки. Читательница вместе с соседкой нашли кошку во дворе и решили ей помочь.
Сейчас кошке одиноко, так как она подолгу находится одна в квартире своей умершей хозяйки. Если вы готовы стать добрым и заботливым хозяином, то пишите в телеграм: @thed_oors.
92-летняя женщина, у которой жила кошка, недавно скончалась. Родственники планируют сдавать квартиру, но без кошки. Читательница вместе с соседкой нашли кошку во дворе и решили ей помочь.
Ей годик-полтора. Стерилизовали, приучили к лотку, обработали от паразитов. У себя оставить не могу из-за сильной аллергии,
— пишет читательница
Сейчас кошке одиноко, так как она подолгу находится одна в квартире своей умершей хозяйки. Если вы готовы стать добрым и заботливым хозяином, то пишите в телеграм: @thed_oors.
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