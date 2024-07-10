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Свалку на территории Малышевского городского округа уберут по требованию прокуратуры

21.16 Пятница, 12 июля 2024
Фото Антона Каптелова
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура заинтересовалась свалкой коммунальных отходов на территории Малышевского городского округа. Поскольку она оказалась недействующей, но не ликвидированной, последовал иск в суд.

Дело о незаконной свалке в Малышевском городском округе рассматривалось в Кировском районном суде Екатеринбурга. Ответчиками выступило областное Министерство природных ресурсов и экологии. В материалах дело сказано, что незаконная свалка была обнаружена в ходе совместной проверки сотрудников Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалистов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Было установлено, что объект эксплуатировался с 2003 по 2018 годы, на его территории расположено 84 тысячи тонн отходов IV-V класса опасности. При этом исчерпывающие меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде уполномоченными органами не приняты, — поясняет суть дела прокуратура Свердловской области.

Суд «природных» прокуроров поддержал. На Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области возложена обязанность ликвидировать объект накопленного вреда на территории Малышевского городского округа. После вступления судебного акта в законную силу, его исполнение проконтролирует природоохранная прокуратура.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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