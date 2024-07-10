Свалку на территории Малышевского городского округа уберут по требованию прокуратуры

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура заинтересовалась свалкой коммунальных отходов на территории Малышевского городского округа. Поскольку она оказалась недействующей, но не ликвидированной, последовал иск в суд.Дело о незаконной свалке в Малышевском городском округе рассматривалось в Кировском районном суде Екатеринбурга. Ответчиками выступило областное Министерство природных ресурсов и экологии. В материалах дело сказано, что незаконная свалка была обнаружена в ходе совместной проверки сотрудников Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры и специалистов Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.Было установлено, что объект эксплуатировался с 2003 по 2018 годы, на его территории расположено 84 тысячи тонн отходов IV-V класса опасности. При этом исчерпывающие меры по ликвидации накопленного вреда окружающей среде уполномоченными органами не приняты, — поясняет суть дела прокуратура Свердловской области.Суд «природных» прокуроров поддержал. На Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области возложена обязанность ликвидировать объект накопленного вреда на территории Малышевского городского округа. После вступления судебного акта в законную силу, его исполнение проконтролирует природоохранная прокуратура.