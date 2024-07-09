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В УрГУПСе появился зал для занятий самбо
Фото: «За самбо»
В УрГУПСе после капитального ремонта открыли зал для занятий самбо. Университет стал участником проекта ещё в мае 2023 года, но его спортивный зал нуждался в капитальном ремонте. Тогда руководством университета и челнами проекта «За самбо» было принято решение о полной реконструкции помещения.
В итоге ремонт сделали совместными усилиями. В рамках реконструкции в зале заменили все инженерные сети, в том числе освещение, вентиляцию, водопровод, канализацию и отопление. Также помощь в приобретении борцовского ковра и формы, на покупку которой были подарены сертификаты, оказали представители проекта в Свердловской области.
Первую тренировку на новом ковре провел двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов. Он поделился со студентами своими коронными приёмами, которые помогли ему дважды стать золотым призером Чемпионатов мира.
Как отметил в своём телеграм-канале координатор проекта в Свердловской области депутат областного Заксобрания Алексей Свалов, это второй зал самбо в регионе, который открывается в высшем учебном заведении под эгидой проекта «Зa самбо». Первый такой зал в стенах вуза был открыт в Уральском государственном горном университете. Ещё 9 залов были открыты в спортивных и образовательных школах города.
В итоге ремонт сделали совместными усилиями. В рамках реконструкции в зале заменили все инженерные сети, в том числе освещение, вентиляцию, водопровод, канализацию и отопление. Также помощь в приобретении борцовского ковра и формы, на покупку которой были подарены сертификаты, оказали представители проекта в Свердловской области.
Первую тренировку на новом ковре провел двукратный чемпион мира по самбо Тимур Галлямов. Он поделился со студентами своими коронными приёмами, которые помогли ему дважды стать золотым призером Чемпионатов мира.
Как отметил в своём телеграм-канале координатор проекта в Свердловской области депутат областного Заксобрания Алексей Свалов, это второй зал самбо в регионе, который открывается в высшем учебном заведении под эгидой проекта «Зa самбо». Первый такой зал в стенах вуза был открыт в Уральском государственном горном университете. Ещё 9 залов были открыты в спортивных и образовательных школах города.
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