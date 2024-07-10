Синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области





сообщают синоптики. «С 13 по 15 июля в отдельных районах Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность, с 14 по 15 местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Синоптики «Уральского гидрометцентра» продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области до 15 июля. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».Напомним, что в лесах области несмотря на дожди выросла площадь природных пожаров.