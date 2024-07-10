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Синоптики продлили предупреждение о высокой пожарной опасности в Свердловской области
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Синоптики «Уральского гидрометцентра» продлили предупреждение о пожарной опасности в Свердловской области до 15 июля. Об этом говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Напомним, что в лесах области несмотря на дожди выросла площадь природных пожаров.
«С 13 по 15 июля в отдельных районах Свердловской области сохранится высокая пожарная опасность, с 14 по 15 местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность»,
– сообщают синоптики.
Напомним, что в лесах области несмотря на дожди выросла площадь природных пожаров.
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