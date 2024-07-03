Администрация Заречного попросила родителей не пускать детей купаться в фонтаны





сказали в мэрии. «Фонтаны – это элементы благоустройства, предназначенные для увлажнения воздуха и украшения города. Купание в них небезопасно для здоровья ваших детей. Нельзя забывать и об опасности травм: падения и поражения электрическим током»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Заречном местная администрация попросила родителей не пускать детей купаться в городские фонтаны, объяснив свою просьбой тем, что такое развлечение может быть небезопасным.Также там добавили, что на дне чаши фонтана могут быть осколки стекла и другие травмоопасные бытовые отходы, которые могут бросать граждане.