Возрастное ограничение 18+
Администрация Заречного попросила родителей не пускать детей купаться в фонтаны
Фото: Владислав Постников
В Заречном местная администрация попросила родителей не пускать детей купаться в городские фонтаны, объяснив свою просьбой тем, что такое развлечение может быть небезопасным.
Также там добавили, что на дне чаши фонтана могут быть осколки стекла и другие травмоопасные бытовые отходы, которые могут бросать граждане.
«Фонтаны – это элементы благоустройства, предназначенные для увлажнения воздуха и украшения города. Купание в них небезопасно для здоровья ваших детей. Нельзя забывать и об опасности травм: падения и поражения электрическим током»,
– сказали в мэрии.
Также там добавили, что на дне чаши фонтана могут быть осколки стекла и другие травмоопасные бытовые отходы, которые могут бросать граждане.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Камышловском районе в реке Ляга утонул мужчина
03 июля 2024
03 июля 2024