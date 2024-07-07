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Жители Карпинска жалуются на открытые канализационные люки
Фото: Вечерние ведомости
В Карпинске кто-то оставляет открытыми канализационных люки. Жители требуют от ответственных лиц принять меры и закрыть люки, пока никто не провалился в канализацию.
Как рассказала местная жительница «Вечернему Карпинску», один открытый люк находится на перекрестке Лермонтова – 8 Марта. Ещё один есть у дома на улице Мира, 45, но там его прикрыли ящиком. Женщина опасается, что в открытые люки может угодить ребёнок или кто-то из взрослых из-за того, что не увидит «дыру» в тёмное время суток.
Карпинские коммунальщики ситуацию ещё никак не комментировали.
Как рассказала местная жительница «Вечернему Карпинску», один открытый люк находится на перекрестке Лермонтова – 8 Марта. Ещё один есть у дома на улице Мира, 45, но там его прикрыли ящиком. Женщина опасается, что в открытые люки может угодить ребёнок или кто-то из взрослых из-за того, что не увидит «дыру» в тёмное время суток.
Карпинские коммунальщики ситуацию ещё никак не комментировали.
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