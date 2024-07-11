ГИБДД Екатеринбурга предупредила о перебоях в работе светофоров из-за ливней





– объяснили в пресс-группе. «В связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения и на некоторых перекрестках не работают светофоры, поэтому при их проезде необходимо руководствоваться дорожными знаками»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В екатеринбургской ГИБДД предупредили о перебоях в работе светофоров из-за ливней, которые прошли вчера и ожидаются сегодня.На больших перекрестках будут работать сотрудники Госавтоинспекции.В связи с нагрянувшей непогодой в ГИБДД напоминают о необходимости ездить на пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также использовать противотуманные фары. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуют отказать от поездок.