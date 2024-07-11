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ГИБДД Екатеринбурга предупредила о перебоях в работе светофоров из-за ливней
Фото: Юлия Медведева
В екатеринбургской ГИБДД предупредили о перебоях в работе светофоров из-за ливней, которые прошли вчера и ожидаются сегодня.
На больших перекрестках будут работать сотрудники Госавтоинспекции.
В связи с нагрянувшей непогодой в ГИБДД напоминают о необходимости ездить на пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также использовать противотуманные фары. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуют отказать от поездок.
«В связи с погодными условиями происходят перебои электроснабжения и на некоторых перекрестках не работают светофоры, поэтому при их проезде необходимо руководствоваться дорожными знаками»,
– объяснили в пресс-группе.
На больших перекрестках будут работать сотрудники Госавтоинспекции.
В связи с нагрянувшей непогодой в ГИБДД напоминают о необходимости ездить на пониженной скоростью, соблюдать дистанцию и боковой интервал, а также использовать противотуманные фары. Водителям с небольшим опытом вождения рекомендуют отказать от поездок.
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