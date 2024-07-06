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Электробус «Генерал» на следующей неделе выпустят на городские маршруты в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Электробус «Генерал», разработанный ПК «Транспортные системы», на следующей неделе выпустят на городские маршруты в Екатеринбурге.
Изначально сообщалось, что электробус будет работать только в качестве шаттла между станцией метро Ботаническая и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в дни выставки «Иннопром», однако, по словам вице-мэра Рустамя Галямова, мэр Алексей Орлов договорился, чтобы «Генерал» задержался в Екатеринбурге. На какой именно маршрут выйдет электробус, не сообщается.
Отметим, что о покупке электробуса властями Екатеринбурге речи пока не идёт. На презентации 5 июля производитель сообщал, что ранее электробус уже хорошо себя зарекомендовал во время зимней обкатки в Нижнем Тагиле, он может проходить в автономном режиме до 100 километров, также он имеет возможность подзаряжаться по ходу движения от контактной троллейбусной сети.
Изначально сообщалось, что электробус будет работать только в качестве шаттла между станцией метро Ботаническая и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» в дни выставки «Иннопром», однако, по словам вице-мэра Рустамя Галямова, мэр Алексей Орлов договорился, чтобы «Генерал» задержался в Екатеринбурге. На какой именно маршрут выйдет электробус, не сообщается.
Отметим, что о покупке электробуса властями Екатеринбурге речи пока не идёт. На презентации 5 июля производитель сообщал, что ранее электробус уже хорошо себя зарекомендовал во время зимней обкатки в Нижнем Тагиле, он может проходить в автономном режиме до 100 километров, также он имеет возможность подзаряжаться по ходу движения от контактной троллейбусной сети.
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Мэру Екатеринбурга презентовали электробус «Генерал»
06 июля 2024
06 июля 2024