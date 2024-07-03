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В Свердловской области изменится расписание 18 поездов на алапаевском направлении
Фото: Владислав Постников
В Свердловской области с 15 июля по техническим поменяется расписание пригородных поездов, курсирующих на алапаевском направлении. В СПК сообщают, что изменения будут незначительными.
Изменения должны будут коснуться 18 маршрутов. Среди них:
– №6681 Алапаевск – Сосьва Новая,
– №6682 Предтурье – Алапаевск,
– №6683 Алапаевск – Предтурье,
– №6684 Сосьва Новая – Алапаевск,
– №6687/6688 Сосьва – Алапаевск,
– №6772/6771 Алапаевск – Екатеринбург-Пассажирский,
– №6696 Алапаевск – Каменск-Уральский,
– №6742/6741 Рефтинская – Алапаевск,
– №6744 Алапаевск – Рефтинская,
– №6774/6773 Екатеринбург-Пассажирский – Алапаевск,
– №6778/6777 Алапаевск – Екатеринбург-Пассажирский,
– №6780/6779 Екатеринбург-Пассажирский – Алапаевск,
– №6782/6781 Алапаевск – Екатеринбург-Пассажирский,
– №6786/6785 Екатеринбург-Пассажирский – Алапаевск,
– №6685/6686 Алапаевск – Сосьва,
– №6789 Егоршино – Алапаевск,
– №6891/6892 Мурзинка – Егоршино,
– №6895/6896 Егоршино – Нижний Тагил.
Пассажиров просят уточнять расписание через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на станциях, а также на сайтах РЖД и СПК.
Изменения должны будут коснуться 18 маршрутов. Среди них:
– №6681 Алапаевск – Сосьва Новая,
– №6682 Предтурье – Алапаевск,
– №6683 Алапаевск – Предтурье,
– №6684 Сосьва Новая – Алапаевск,
– №6687/6688 Сосьва – Алапаевск,
– №6772/6771 Алапаевск – Екатеринбург-Пассажирский,
– №6696 Алапаевск – Каменск-Уральский,
– №6742/6741 Рефтинская – Алапаевск,
– №6744 Алапаевск – Рефтинская,
– №6774/6773 Екатеринбург-Пассажирский – Алапаевск,
– №6778/6777 Алапаевск – Екатеринбург-Пассажирский,
– №6780/6779 Екатеринбург-Пассажирский – Алапаевск,
– №6782/6781 Алапаевск – Екатеринбург-Пассажирский,
– №6786/6785 Екатеринбург-Пассажирский – Алапаевск,
– №6685/6686 Алапаевск – Сосьва,
– №6789 Егоршино – Алапаевск,
– №6891/6892 Мурзинка – Егоршино,
– №6895/6896 Егоршино – Нижний Тагил.
Пассажиров просят уточнять расписание через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на станциях, а также на сайтах РЖД и СПК.
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