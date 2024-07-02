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На 35-летнего екатеринбуржца возбудили уголовное дело из-за голых фоток для школьниц
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело на 35-летнего местного жителя, который переписывался со школьницами и отправлял им свои голые фотографии. Одна из девочек показала переписку родителям, а они обратились в полицию.
По данным телеграм-канала Ural Mash, любитель интимных переписок с девочками работает инспектором таможни и воспитывает двоих детей, у одного из которых синдром Аспергера, а в свободное время организует аниме-фестивали, где, как заявляется, он и подружился с 12-летнями школьницами, которым потом присылал дикпики.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ (Развратные действия). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Следователи ищут других пострадавших, пишет «Е1».
По данным телеграм-канала Ural Mash, любитель интимных переписок с девочками работает инспектором таможни и воспитывает двоих детей, у одного из которых синдром Аспергера, а в свободное время организует аниме-фестивали, где, как заявляется, он и подружился с 12-летнями школьницами, которым потом присылал дикпики.
«Со слов школьниц, мужчина хотел переспать с ними, ревновал к мальчикам и рассказывал про секс втроём с женой. Одну из девочек он знал раньше – общается с её отчимом. При нём невзначай трогал ребёнка за грудь»,
– пишет ресурс.
На мужчину возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ (Развратные действия). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Следователи ищут других пострадавших, пишет «Е1».
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