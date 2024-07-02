На 35-летнего екатеринбуржца возбудили уголовное дело из-за голых фоток для школьниц

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«Со слов школьниц, мужчина хотел переспать с ними, ревновал к мальчикам и рассказывал про секс втроём с женой. Одну из девочек он знал раньше – общается с её отчимом. При нём невзначай трогал ребёнка за грудь»,