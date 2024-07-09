В Камышлове с грузового поезда сняли непрошенного пассажира





– добавили в полиции. «Транспортная полиция напоминает, что железная дорога – зона повышенной опасности. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках, а также на грузовых поездах опасен и запрещен»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вчера, 10 июля, в Камышлове с грузового поезда сняли мужчину, который ехал на переходной площадке между вагонами. По словам непрошенного пассажира, он поссорился с женой и решил поехать к другу в Тюмень.Путешественником оказался 41-летний екатеринбуржец. В линейном пункте полиции на станции, где его сняли с поезда, он рассказал, что поругался с женой, собрал вещи и ушёл гулять по городу. Во время прогулки он созвонился со своим другом и рассказал о ссоре с любимой, после чего решился уехать к поддержавшему его в трудный момент товарищу. Так как денег на поезд у него не было, он забрался на переходную площадку грузового состава в районе Екатеринбурга и поехал в Тюмень. Таким образом он успел проехать около 130 километров.В отношении находчивого уральца транспортные полицейские составили административный протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах, а равно самовольная без надобности остановка поезда либо самовольный проезд в грузовом поезде». Теперь путешественнику грозит штраф в размере 2000 рублей, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.