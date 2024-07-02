Ещё 1,8 тысячи человек пострадали от клещей в Свердловской области





– рассказали в областном Роспотребнадзоре. «В лабораториях исследовано 16 тысяч особей клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,2% проб, моноцитарного эрлихиоза – в 3,7%, гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,85%. В 43,1% обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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За минувшую неделю в Свердловской области ещё 1,8 тысячи человек обратились за помощью из-за присасывания клещей. Всего с начала сезона от клещей пострадало 24,6 тысячи свердловчан, что на 19% выше аналогичного периода 2023 года, но на 20% ниже среднего многолетнего уровня.С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 128 человек, из которых 43 получили подтверждение диагноза. С клещевых боррелиозом в больницу легло 308 человек – у 92 диагноз подтвердился.