Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области выявили более 30 «забегаловок» с нарушениями
Иллюстрация: Андрей Гоголев
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора во время проверки данных ФГИС «Меркурий» и сервисов по доставке еды обнаружило нарушения более чем в 30 «забегаловках». Большинство из них готовят шаурму и шашлыки.
Речь идёт о нарушениях, связанных с отсутствием оформления ветеринарных сопроводительных документов, которые позволяют контролировать качество мяса, поставляемого в точки общественного питания. Без этих документов инспекторы не могут понять, какое сырье было использовано для готовых блюд, а, следовательно, подтвердить безопасность и качество продуктов.
Среди нарушителей «Иранская шаурма», «LAVASH», «Сирийский хаус», «Kebab Gril», «А когда не вкусно?», «Шашалык», «Ара Жарит», «Шаверма от Ян», «G. Угли», «Шаверма Risso», «Шаурма 1», «Жара», «Mangal Club», «Шаурма по-Царски», «Империя вкуса», «МагБург», «Добрый Kebab», «Noon kebab», «Безумно», «Карс», «Шашлык Шаурма Ауфф», «Тонратун», «Джан бургер», «HOT DOG BRO», «Bobo tea», «Burum Grill», «СтритХип», «Шашлычная и шаурма», «Шаурмаrvel», «Море внутри», ООО «ОРИОН», «Перчини», «Vietmon», «Улёт шашлык», ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», «Yami Yami», «Апомнишь», «Фабрика японской кухни», «Быстрый лось», «ШАurum», «Вкусняшки у Сашки», «Пироги в офис», «VPN», «Блинчиковая».
Всем производителям Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений и указал на необходимость зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий».
«В результате анализа сайтов установлено, что организации осуществляют изготовление готовых блюд с нарушениями требований по обязательной регистрации в государственной информационной системе Россельхознадзора ФГИС "Меркури"»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в ведомстве.
Речь идёт о нарушениях, связанных с отсутствием оформления ветеринарных сопроводительных документов, которые позволяют контролировать качество мяса, поставляемого в точки общественного питания. Без этих документов инспекторы не могут понять, какое сырье было использовано для готовых блюд, а, следовательно, подтвердить безопасность и качество продуктов.
Среди нарушителей «Иранская шаурма», «LAVASH», «Сирийский хаус», «Kebab Gril», «А когда не вкусно?», «Шашалык», «Ара Жарит», «Шаверма от Ян», «G. Угли», «Шаверма Risso», «Шаурма 1», «Жара», «Mangal Club», «Шаурма по-Царски», «Империя вкуса», «МагБург», «Добрый Kebab», «Noon kebab», «Безумно», «Карс», «Шашлык Шаурма Ауфф», «Тонратун», «Джан бургер», «HOT DOG BRO», «Bobo tea», «Burum Grill», «СтритХип», «Шашлычная и шаурма», «Шаурмаrvel», «Море внутри», ООО «ОРИОН», «Перчини», «Vietmon», «Улёт шашлык», ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», «Yami Yami», «Апомнишь», «Фабрика японской кухни», «Быстрый лось», «ШАurum», «Вкусняшки у Сашки», «Пироги в офис», «VPN», «Блинчиковая».
Всем производителям Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений и указал на необходимость зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Ирбитские леса атаковал шелкопряд
04 июля 2024
04 июля 2024