В Свердловской области выявили более 30 «забегаловок» с нарушениями

– рассказали «Вечерним ведомостям» в ведомстве.

«В результате анализа сайтов установлено, что организации осуществляют изготовление готовых блюд с нарушениями требований по обязательной регистрации в государственной информационной системе Россельхознадзора ФГИС "Меркури"»,