262 тысячи выплатят дорожники семье из Екатеринбурга за яму на дороге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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«Союз Автодор» обязали выплатить семье из Екатеринбурга 262 тысяч рублей за яму на Курганском тракте, в которую угодил автомобиль екатеринбуржцев, когда те отправились в отпуск.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда, в декабре 2022 года Вячеслав купил для себя и своей семьи билеты на остров Пхукет в Тайланде, куда они должны были вылететь из аэропорта Астаны в Казахстане. Доехать до аэропорта они планировали на своей машине. Вылет был назначен на 25 декабря 22.30, из Екатеринбурга они выехали в 05.00, но на трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» машина колесом провалилась в яму и получила повреждение. Так как дальше ехать было невозможно, семье пришлось покупать билеты в Кольцово и срочно ехать обратно, чтобы успеть на самолёт до Астаны. В итоге незапланированный перелёт обошёлся им в 105 700 тысяч рублей, а ремонт машины – в 160 500 рублей.В ходе судебных разбирательств Верх-Исетский суд, куда обратился глава семейства, установил, что ответчиком по делу является ООО «Союз Автодор», которому по госконтракту были переданы обязанности по содержанию спорной дороги, а не «Свердловскавтодор», к которому Вячеслав подавал иск изначально.Требования истца суд удовлетворил в итоге частично, взыскав в полной мере материальный ущерб и убытки на авиаперелет до Астаны, расходы на оплату юриста, госпошлины, но снизив сумму почтовых расходов с 1 тысячи рублей до 664 рублей. В итоге общая сумму, которую суд взыскал с дорожников, составила 262 тысяч рублей. Ответчик в лице ООО «Союз Автодор» с решением не согласился и подал апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию, но областной суд оставил решение без изменения.