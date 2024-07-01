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В Свердловской области отец скрыл от матери их общую дочь

11.52 Среда, 10 июля 2024
Фото: ГУФССП по Свердловской области
В Свердловской области ищут пятилетнюю девочку, которая по решению суда должна была оставаться с матерью. При этом отцу не запрещалось видеться с ребёнком в выходные, на которые он и взял ребёнка к себе. Однако после этого мужчина решил спрятать девочку. По словам отца, сейчас дочка находится у «доверенных лиц».

«Фактически ребёнок проживает с посторонними (третьими) лицами, не являющимися ни его родителями, ни опекунами, ни законными представителями. В связи с чем судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетней Дунаевой Анастасии Андреевны, 2018 года рождения»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.


Выяснить, где находится девочка, у приставов пока не выходит, поэтому они просят граждан оказать содействие в поиске малышки.

Всех, кто может знать, где сейчас находится ребёнок просят звонить по одному из телефонов:
– 8 908 92 44 286 – межрайонный отдел судебных приставов по розыску;
– 8 (343) 378 13 19 – дежурная часть Главного управления.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:32 Почти в два раза выросла площадь лесных пожаров в Свердловской области
11:19 Уральскую столицу хотят превратить в «город-кластер»
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20:59 Ночь воцарилась днём в одном из павильонов Екатеринбургского зоопарка
20:22 Под Верхней Пышмой столкнулись легковушка и бензовоз
19:35 Для енотовидной собаки в Екатеринбурге строят дом
19:30 Двукратный чемпион мира по самбо провел мастер-класс для детей в Верхней Пышме
19:20 На центральной площади Екатеринбурга почти на сутки запретят оставлять машины
19:03 Упавший на машину кусок бетона будет стоить екатеринбургским строителям более 100 тысяч
17:33 Процесс производства колбасы в Екатеринбурге контролируют с помощью МТС Линк
17:19 18 новых детекторов появятся в Свердловской области для мониторинга дорожной ситуации
17:08 Двое подростков на мопеде пострадали в ДТП в Первоуральском районе
15:38 Домушнику с опытом вынесли приговор в Екатеринбурге
15:03 В Белоярском районе в ДТП пострадал 16-летний мотоциклист
14:26 На 282-м километре Пермского тракта под Дружинино открыли путепровод
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