В Свердловской области отец скрыл от матери их общую дочь





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области. «Фактически ребёнок проживает с посторонними (третьими) лицами, не являющимися ни его родителями, ни опекунами, ни законными представителями. В связи с чем судебным приставом-исполнителем объявлен исполнительный розыск несовершеннолетней Дунаевой Анастасии Андреевны, 2018 года рождения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области ищут пятилетнюю девочку, которая по решению суда должна была оставаться с матерью. При этом отцу не запрещалось видеться с ребёнком в выходные, на которые он и взял ребёнка к себе. Однако после этого мужчина решил спрятать девочку. По словам отца, сейчас дочка находится у «доверенных лиц».Выяснить, где находится девочка, у приставов пока не выходит, поэтому они просят граждан оказать содействие в поиске малышки.Всех, кто может знать, где сейчас находится ребёнок просят звонить по одному из телефонов: