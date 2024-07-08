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В Шалинском районе по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку
Фото: Владислав Постников
В Шалинском районе по требованию прокуратуры ликвидировали незаконную свалку в посёлке Вогулка, которая находилась рядом с кладбищем.
В ходе проверки выяснилось, что рядом с кладбищем на улице Нагорной оставляют твёрдые коммунальные отходы. В связи с этим надзорное ведомство внесло главе Шалинского городского округа представление об устранении нарушений земельного и природоохранного законодательства.
В ходе проверки выяснилось, что рядом с кладбищем на улице Нагорной оставляют твёрдые коммунальные отходы. В связи с этим надзорное ведомство внесло главе Шалинского городского округа представление об устранении нарушений земельного и природоохранного законодательства.
«По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нарушения устранены: несанкционированная свалка ликвидирована»,
– сообщили в областной прокуратуре.
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