Ночь воцарилась днём в одном из павильонов Екатеринбургского зоопарка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Искусственную ночь создали в Екатеринбургском зоопарке на втором этаже павильона «Южный». Сделано это для того, чтобы посетители смогли увидеть, как ведут себя в тёмное время суток некоторые экзотические животные.Как известно, многие виды животных ведут ночной образ жизни, а в дневное время отсыпаются в своих убежищах. И как обидно бывает посетителям зоопарка простоять полчаса у клетки с названием какого-нибудь диковинного «иностранца», но так его и не увидеть. Чтобы такого разочарования не было, в вольере на втором этаже павильона «Южный» в Екатеринбургском зоопарке и устроили смену дня и ночи. Обитатели вольера уверены, что наступает ночь, хотя в Екатеринбурге день, и начинают активничать, не стесняясь посетителей. Чтобы создать такой эффект, здесь установили освещение, которое максимально повторяет сияние луны в ясную ночь.В «ночном» вольере зоопарка живут пара толстохвостых галаго и пара сенегальских галаго. Эти животные относятся к отряду приматов семейства галаговых. В природе встречаются на территории стран Африки и ведут ночной образ жизни, о чём говорят их большие, круглые глаза. В Екатеринбурге сенегальские галаго живут уже давно, а вот толстохвостые прибыли совсем недавно и многие уральцы ещё не успели на них полюбоваться. Экспозиция под названием «Ночной мир» позволяет сделать в обстановке, близкой к естественной.