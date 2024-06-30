На центральной площади Екатеринбурга почти на сутки запретят оставлять машины

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Площадь 1905 года в центре Екатеринбурга закроют для парковки автотранспорта. Правда, к сожалению, всего на один воскресный день.«Центральная парковка» Екатеринбурга на площади 1905 года будет закрыта 14 июля с полуночи и до 23.00, то есть, без малого на сутки. В городе в этот день будет проходить триатлон «IronStar», поэтому и принято решение очистить площадь от посторонних машин.Как сообщает пресс-служба администрации города, в ближайшее воскресенье в Екатеринбурге будут внесены и другие изменения, связанные со спортивным мероприятием. Так, с пяти часов утра и до половины первого дня будет перекрыто движение по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Татищева, а также движение по нечётной стороне улицы Татищева, от проспекта Ленина до улицы Пирогова и по чётной стороне Новомосковского тракта до Объездной дороги. В этот же промежуток времени закроют движение транспорта на некоторых участках улиц Дзержинского, Толмачева, Царской, Пирогова, Крауля, Мельникова и Репина.