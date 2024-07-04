Упавший на машину кусок бетона будет стоить екатеринбургским строителям более 100 тысяч

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Треснувшее лобовое стекло и скол лакокрасочного покрытия иномарки — такими оказались последствия падения куска бетона на одной из строек Екатеринбурга. Хозяйка машины подала на застройщика иск и добилась компенсации ремонта.Инцидент произошёл на улице Шейнкмана в Екатеринбурге. Автовладелица обнаружила повреждения своего «Рено Аркана», когда вечером, после работы, забирала машину с парковки. Валявшаяся рядом бетонная крошка подсказала, что же произошло и кого винить в произошедшем.Не найдя у представителей компании «Форум-групп» желания решить дело внесудебно, екатеринбурженка потребовала через суд возместить ей ущерб в размере 137 100 рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 3 950 рублей. Ленинский районный суд Екатеринбурга решил, что ООО «Форум-групп», как заказчик строительства жилого комплекса на улице Шейнкмана, не выполнил свои обязанности по обеспечению безопасности и иск удовлетворил, но частично. Поскольку судья счёл, что и женщина виновата в том, что оставила машину слишком близко к строящемуся дому, он чуть уменьшил сумму компенсации — до 112 тысяч рублей.Ответчик и тогда не пожелал выплачивать ущерб, нанесённый свалившийся с их стройки куском бетона, и попытался оспорить судебное решение в вышестоящей инстанции. Сегодня стало известно, что Свердловский областной суд оставил решение Ленинского районного суда без изменения.