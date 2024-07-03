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Екатеринбургский «Водоканал» уличили в загрязнении Исети

11.03 Вторник, 9 июля 2024
Фото: Владислав Постников
В ходе последней проверки работы екатеринбургского «Водоканала» инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора выявили ряд нарушений, в числе которых как загрязнение воздуха, так и воды в Исети.

Как рассказали информационному агентству «ЕАН» в пресс-службе ведомства, МУП «Водоканал» не выполнил обязанность по актуализации сведений об объекте негативного воздействия на окружающую среду, не провёл в полном объёме мероприятия по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух и не ведёт достаточный экологический контроль. Кроме этого, специалисты Росприроднадзора зафиксировали сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в реку Исеть. Также нарушения были обнаружены в части внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам проверки «Водоканалу» выдали предписание об устранение нарушений. Ситуацию Уральское управление взяло под свой контроль. Представители ведомства также заверили, что в отношении юридического и должностных лиц предприятия будут возбуждены административные дела.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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