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Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 11 июля
Фото: Андрей Гоголев
Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 11 июля. Говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».
Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
«с 8 июля до 11 июля на территории региона сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– сообщает «Уральский гидрометцентр».
Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.
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