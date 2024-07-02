Синоптики продлили предупреждение о смоге в Свердловской области до 11 июля





сообщает «Уральский гидрометцентр». «с 8 июля до 11 июля на территории региона сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области до 11 июля. Говорится на сайте ФГБУ «Уральское УГМС».Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.