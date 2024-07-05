Сухоложского чиновника оштрафовали по антикоррупционному законодательству

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Руководителя Центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций городского округа Сухой Лог оштрафовали за нарушение требований антикоррупционного законодательства. Действия муниципального чиновника подпали под статью о незаконном привлечении к трудовой деятельности бывшего государственного служащего.Вышеуказанная статья содержится в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Она же связана с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Если кратко, то от руководителя муниципального учреждения требовалось при приёме на работу бывшего госслужащего уведомить об этом прежнего работодателя. Начальник же сухоложского Центра гражданской обороны этого не сделал, когда трудоустроил в управляемую им организацию бывшего служащего войск национальной гвардии.Казалось бы, не самый большой грех. Но штраф за него проштрафившемуся чиновнику получился довольно ощутимый — 20 тысяч рублей. Помимо штрафа Сухоложская городская прокуратура, которая и возбуждала административное дело, внесла представление главе городского округа об устранении нарушений. Неприятности для руководителя МКУ на том не закончились. Как раз истёк срок его трудового договора, который продлять с ним не стали, — сообщает прокуратура Свердловской области.