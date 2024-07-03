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Синоптики обещают в Свердловской области кратковременный дождь и грозу
Фото: Ольга Кольтенберг
В Свердловской области сохраняется тридцатиградусная жара. Однако, по прогнозам синоптиков «Уральского гидрометцентра», по региону должны будет пройтись кратковременный дождь и гроза. В Екатеринбурге преимущественно без осадков.
Во вторник, 9 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +12…+17°C, днём +27…+32°C. Ветер 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16°C, днём +27…+29°C. Ветер 1-6 м/сек.
В среду, 10 июля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+18°C, днём +28…+33°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+18°C, днём +29…+31°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Во вторник, 9 июля, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +12…+17°C, днём +27…+32°C. Ветер 1-6 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +14…+16°C, днём +27…+29°C. Ветер 1-6 м/сек.
В среду, 10 июля, в регионе переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ночью +13…+18°C, днём +28…+33°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём 3-8 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +16…+18°C, днём +29…+31°C. Ветер ночью неустойчивый слабый, днём 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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